Météo France: La tempête tropicale nommée Calvinia est à 500 km de nos côtes

Le 29/12/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 566

La tempête tropicale modérée numéro 4 a été nommée ce dimanche Calvinia.



Elle se trouvait à 500 km au nord-nord-est des côtes réunionnaises à 16 heures et se déplace à une allure de 19 km/h en direction du sud-sud-ouest. La pression estimée au centre est de 993 hPa.



La Préfecture de La Réunion a placé l'île en pré-alerte jaune cyclonique. Rodrigues est en alerte jaune niveau 1 et Maurice est, quant à elle, en alerte jaune niveau 2.



Calvinia devrait être au plus près des îles des Mascareignes d'ici demain et pour le Nouvel an.