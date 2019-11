Météo France: La vigilance fortes pluies étendue au Nord et à l'Ouest

Le 23/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 750

Après l'Est, Météo France indique aux riverains qu'à partir de 22 heures ce samedi, la vigilance fortes pluies touche désormais l'Est ainsi qu'au Nord et à l'Ouest. Le bulletin sera réactualisé demain dimanche dès 7 heures.