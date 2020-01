[Météo France] La zone perturbée N6 ressort à l'Est de Mada demain et commence à se rapprocher des Mascareignes en s'intensifiant

Le 22/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 2814

Animation satellite(15heures) centrée sur la zone. Cliquez sur l'image pour l'animer si nécessaire. Les nuages les plus actifs sont en rouge et jaune.

Le risque de développement d'une tempête tropicale reste modéré à partir de jeudi soir entre

la côte Est de Madagscar et les Mascareignes.

Il n'y a plus de risque de formation d'une tempête tropicale modérée associé à cette zone

suspecte.

➡️ Dans son bulletin ZCIT de ce lundi 22 Janvier Météo France précise que:➡️Ce système dont les vents forts sont éloignés du centre provoque un temps très perturbé sur la région de Majunga notamment.Il devrait traverser la Grande Ile et ressortir sur l'océan indien au large des côtes Est malgaches jeudi en fin d'après-midi ou en soirée.Les conditions apparaissent favorables à une intensification lente du système alors qu'il se rapprochera des Mascareignes sur un déplacement Est Sud-Est.➡️Cette zone allongée se décale vers l'Est avec ses cellules les plus actives.➡️