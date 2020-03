[Météo France] Mardi 10h: HEROLD cyclone intense se rapproche rapidement de Rodrigues

➡️a mis à jour à 10heures ce mardi sa carte de prévisions de trajectoire et d'intensité(22S).A 10 heuresétait analysé au stade Cyclone Tropical Intense : Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.**************************************************CYCLONE TROPICAL INTENSE numéro 10 (HEROLD)Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 175 km/h.Rafales maximales estimées sur mer: 250 km/h.Pression estimée au centre: 957 hPa.Position le 17 mars à 10 heures locales: 19.1 Sud / 60.3 Est.Distance des côtes réunionnaises: 515 km au secteur: EST-NORD-ESTDéplacement: SUD-EST, à 35 km/h.Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 18/03 à 10h locales, par 22.6 Sud / 65.6 Est.TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 19/03 à 10h locales, par 24.6 Sud / 69.0 Est.DEPRESSION SE COMBLANT, Centre positionné le 20/03 à 10h locales, par 27.8 Sud / 71.9 Est➡️ Au cours de la nuit(22S) s'est intensifié. A 10heures il était analysé au stade de Cyclone Intense avec des rafales estimées à 250km/h près de l'oeil en mer.Il apparait que la vitesse de déplacement accélérée ait permis au système de faire fi de conditions moins favorables en altitude.Cela rejoint le scénario proposé par le modèle Arome.➡️ Compte tenu de l'intensité et de la trajectoire prévues à l'heure actuelle il est évident que les habitants de RODRIGUES doivent se tenir informés de l'évolution deRodrigues sont placée en alerte cyclonique 2.➡️ Prochain bulletin mardi à 17h.➡️