[Météo France] Mardi 16h: le cyclone HEROLD passe assez près de Rodrigues et s'éloigne rapidement ce soir

➡️a mis à jour à 16heures ce mardi sa carte de prévisions de trajectoire et d'intensité(22S).A 16 heuresétait analysé au stade Cyclone Tropical :Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.**************************************************Nature du système dépressionnaire tropical présent sur le Sud-Ouest de l'Océan Indien.CYCLONE TROPICAL numéro 10 (HEROLD)Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 150 km/h.Rafales maximales estimées sur mer: 215 km/h.Pression estimée au centre: 965 hPa.Position le 17 mars à 16 heures locales: 20.2 Sud / 62.0 Est.Distance des côtes réunionnaises: 645 km au secteur: ESTDéplacement: SUD-EST, à 37 km/h.Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 18/03 à 16h locales, par 23.1 Sud / 66.9 Est.DEPRESSION SE COMBLANT, Centre positionné le 19/03 à 16h locales, par 25.0 Sud / 70.0 Est.➡️ Après avoir atteint son pic d'intensité en fin de nuit au stade de Cyclone Intensea commencé à s'affaiblir ce matin alors que la présentation satellite se dégrade rapidement en raison de vents défavorables en altitude.Le centre du système se trouvait à environ 145km à l'Ouest Sud Ouest de Rodrigues à 16heures et va s'en éloigner au cours des prochaines heures.L'île va donc très probablement échapper à l'influence du coeur du phénomène cyclonique.Actuellement RODRIQUES est en alerte cyclonique 3.➡️ Prochain bulletin mardi à 23h.➡️