[Météo France] Mardi 22h: conditions cycloniques relevées à Rodrigues avec le passage de HEROLD au Sud-Ouest

➡️a mis à jour à 22heures ce mardi sa carte de prévisions de trajectoire et d'intensité(22S).A 22 heuresétait analysé au stade Cyclone Tropical .Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.**************************************************Nature du système dépressionnaire tropical présent sur le Sud-Ouest de l'Océan Indien.CYCLONE TROPICAL numéro 10 (HEROLD)Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 120 km/h.Rafales maximales estimées sur mer: 165 km/h.Pression estimée au centre: 975 hPa.Position le 17 mars à 22 heures locales: 20.9 Sud / 63.5 Est.Distance des côtes réunionnaises: 790 km au secteur: ESTDéplacement: EST-SUD-EST, à 33 km/h.Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 18/03 à 22h locales, par 23.5 Sud / 67.9 Est.DEPRESSION POST-TROPICALE, Centre positionné le 19/03 à 22h locales, par 25.3 Sud / 70.7 Est.➡️ Alors que les pluies cycloniques l'ont évitée l'île Rodrigues enregistre néanmoins des vents violents en rafales.Des rafales atteignant 130km/h à l'aéroport de Plaine Corail sont rapportées par la météo mauricienne.L'île est donc placée en alerte cyclonique 4, la maximale.La météo mauricienne( MMS/Vacoas ) indique que le cyclone a ralenti dans son déplacement alors qu'il se trouve à 175km au Sud-Ouest de l'île.Le temps devrait rester très venteux toute la nuit avant une amélioration sensible demain.➡️ On fera un nouveau point demain.➡️