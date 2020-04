[Météo France/Navy US] Irondro s'intensifie probablement en Cyclone Tropical au cours de la nuit prochaine

Le 03/04/2020

Animation satellite à 16h. La courbure cyclonique( l'enroulement des bandes nuageuses) est de plus en plus accentuée. IRONDRO s'intensifie comme prévu de façon régulière en profitant pour le moment de conditions favorables en altitude et d'une mer chaude.

IRONDRO(24S) même si elle ne représente aucune menace pour les Mascareignes.





➡️ Bulletin du 03 avril à 16H31 locales Réunion:

FORTE TEMPETE TROPICALE IRONDRO.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 100 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 150 km/h.

Pression estimée au centre: 977 hPa.

Position le 03 avril à 16 heures locales Réunion: 18.5 Sud / 74.4 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1960 km au secteur: EST

Déplacement: SUD-EST, à 28 km/h



➡️ Les tendances des modèles sont concordantes. Ce système restera éloigné des Mascareignes comme le montrent les cartes émises par Météo France et le Joint Typhoon Warning Center.



➡️ Prochaine publication samedi matin vers 5heures.

Carte Météo France de 16 heures de ce vendredi 03 Avril 2020.

Prévisions de la Navy US émises ce vendredi matin. Le système est prévu atteindre son pic d'intensité au cours de la matinée de samedi avec des vents soutenus de 75noeuds soit la catégorie 1 US ( la maximale étant la 5).





Simulations du modèle GFS à 10heures ce matin. Les modèles ont bien anticipé la trajectoire du système dès le début. On peut voir que sur la fin de la trajectoire les simulations divergent de plus en plus ce qui est normal car le système sera alors nettement affaibli et donc (relativement) plus difficile à anticiper.

Image micro-ondes de 15h25 provenant d'un satellite de la défense US. Les micro-ondes permettent de "voir" la structure du système. Un oeil commence à se former. Il devrait apparaitre sur les images classiques dans la nuit ou demain matin. Les bandes en rouge sont les nuages actifs qui produisent des pluies cycloniques.