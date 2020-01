[Météo France Océan Indien ] risque orageux pour mercredi et les jours suivants

Le 15/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 100

demain en photo 2. Le Nord et le Cirque de Salazie semblent à l'abri, ailleurs la prudence est de mise"

➡️ Sur sa page Facebook Météo France Océan Indien met en avant ce que nous vous annoncions à savoir le retour d'une chaleur au dessus de la normale.➡️ Mais ce qui est le plus intéressant est l'analyse toute récente du risque orageux pour mercredi et les jours suivants. Météo France écrit:"L'enjeu, pour demain et les jours suivants, ne sera pas trop de savoir si des orages vont éclater, mais plutôt où vont-ils se déclencher. Une estimation du risque pour➡️ Nous allons donc surveiller tout ça.