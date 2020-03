[Météo France] Pluviométrie en berne en Février à la Réunion

"Très sec pour un mois de février

➡️a mis en ligne son résumé climatologique pour le mois de Février 2020. ➡️: "On observe des déficits record sur l’Ouest : -95% à La Saline les Hauts et La Pointe des Trois Bassins, -80% à Colimaçons.On remarque aussi de forts déficits : -80% à Tan-Rouge et -65% à Takamaka (au 3ème rang des plus élevés respectivement depuis 1959 et 1972).En revanche, on constate des valeurs proches des normales sur le Sud Sauvage et le littoral Est (de St-André à Ste-Rose).En outre, coté températures, après une année 2019 record, c’est le 2ème mois consécutif où les températures moyennes sont proches des normales de saison.Pour indication, c’est le mois de décembre 2019 qui reste pour l’instant le mois le plus chaud de cette saison chaude 2019-2020 avec une température moyenne sur le département de 24,2°C devant février (23,8°C) et janvier (23,6°)."➡️