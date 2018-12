[Météo France] Point à 7h : Cilida s'éloigne

Le 23/12/2018 | Par N.P | Lu 936

Le cyclone tropical Cilida se trouvait ce dimanche à 7h à 480 km à l'Est de La Réunion. Le système continue de s'éloigner et a commencé à s'affaiblir. La pression au centre est estimée à 960 HPA.



CYCLONE TROPICAL numéro 5 (CILIDA)



Pression estimée au centre: 960 HPA.



Position le 23 décembre à 07 heures locales: 20.4 Sud / 60.4 Est.



Distance des côtes réunionnaises : 480 km au secteur: EST.



Déplacement: SUD-EST, à 22 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 24/12 à 04h locales, par 23.8 Sud / 63.4 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 25/12 à 04h locales, par 27.2 Sud / 66.9 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 26/12 à 04h locales, par 32.5 Sud / 70.4 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 27/12 à 04h locales, par 36.3 Sud / 75.6 Est.



- DEPRESSION RESIDUELLE,

Centre positionné le 28/12 à 04h locales, par 37.2 Sud / 82.2 Est