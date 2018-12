[Météo France] Point de 10h : À 535 km de La Réunion, Cilida file vers le sud-est

Le 23/12/2018 | Par N.P | Lu 510

Le cyclone tropical Cilida s'éloigne rapidement des Mascareignes. Selon le point de 10h, le système était situé à 535 km à l'Est de La Réunion. Cilida se déplace à 30 km/h vers le Sud-Est. Pour rappel, plus aucune menace cyclonique ne concerne La Réunion. La pré-alerte a été levée à 8h ce dimanche 23 décembre.



CYCLONE TROPICAL numéro 5 (CILIDA)



Pression estimée au centre: 962 HPA.



Position le 23 décembre à 10 heures locales: 21.0 Sud / 61.0 Est.



Distance des côtes réunionnaises : 535 km au secteur: EST.



Déplacement: SUD-EST, à 30 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 24/12 à 10h locales, par 24.8 Sud / 64.4 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 25/12 à 10h locales, par 28.8 Sud / 67.8 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 26/12 à 10h locales, par 34.1 Sud / 72.3 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 27/12 à 10h locales, par 37.1 Sud / 77.9 Est