[Météo France] Retour d'un temps plus calme sur l'ensemble de la Réunion en fin de journée

Le 12/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 557

Animation 10h: la circulation résiduelle de FRANCISCO est bien visible au Nord-Ouest de la Réunion. Cliquez sur l'image si nécessaire.

Bulletin Réunion

JOURNEE DU MERCREDI 12

➡️ Dans son bulletin du matin de ce mercredi 12 Février Météo France précise que:➡️" Vigilance Orages en cours sur les régions Nord et Nord-Ouest de la Réunion jusqu'à midi.La dépression résiduelle FRANCISCO se situe dans le Nord-Ouest de l'île et se déplaçe vers l'Ouest. Toujours des averses localement orageuses et du vent , retour à un temps plus calme en fin de journée.La Dépression résiduelle Francisco continue de s'évacuer dans le Nord-Ouest des côtes Réunionnaises.Des averses assez régulières et localement orageuses se produisent encore en cette fin de matinée dans l'intérieur surtout sur les hauteurs de l'Est. Il a été déjà relevé en 12h (entre 22h le 11/2 et 10h le 12/2) : 233mm à Bellecombe, 81mm à Takamaka, 54mm à la Plaine des Fougères, 49mm au Baril, 37mm à Petite Ile et 13mm au Gol.A l'inverse dans l'Ouest et le Sud-Ouest, le temps est moins perturbé avec un ciel moins chargé et ceci au prix de bonnes rafales de vent 70 à 80 km/h vers Saint-Pierre. Mais les rafales les plus fortes dans ce flux de secteur Est sont observées sur le relief, 84km/h à Bellecombes, 81km/h au Maïdo et 65km/h à La Plaine des Cafres.Ce vent de secteur Est est aussi bien présent au Nord et au Sud de l'île avec 73km/h à Gillot et 62km/h à Pierrefonds.Dans l'Ouest, le changement concerne surtout le vent puisque la côte Ouest est désormais abritée.Il faudra attendre jeudi pour des cieux plus favorable.L'état de la mer est directement corrélé à la force du vent, c'est à dire que l'océan redevient praticable dans l'Ouest. Ailleurs, en particulier sur le littoral Es la mer reste agitée à forte.Côté températures, elles repartent à la hausse sur les plages de l'ouest."➡️