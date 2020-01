[Météo France]: Risque de fortes pluies pour La Réunion en particulier mercredi, 3 systèmes sous surveillance

Le 20/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1981

Animation satellite(16heures) centrée sur la zone. Cliquez sur l'image pour l'animer si nécessaire.

➡️ Dans son bulletin ZCIT de ce lundi 20 Janvier Météo France précise que:➡️"Le risque de développement d'une tempête tropicale à l'Est de Madagascar est jugé faible Mardi et Mercredi".Ce système ne bénéficie pas de conditions favorables en altitude. Cependant Météo France précise que "même à un stade embryonnaire, son passage à proximité des Mascareignes pourrait s'accompagner de fortes pluies, en particulier Mercredi".➡️"Le risque de développement d'une tempête tropicale sur le centre du Canal du Mozambique est modéré Mardi et Mercredi".Ce système devrait traverser la Grande Ile et pourrait se retrouver sur l'océan indien à partir de Jeudi.Il POURRAIT alors bénéficier de conditions favorables c'est pour cela que Météo France précise que"Le risque de développement d'une tempête tropicale à l'Est de Madagascar devient modéré à partir de Jeudi."➡️"Le risque de développement d'une tempête tropicale modérée devient modéré à partir de demain Mardi dans le Nord-Est des Mascareignes".Météo France et le Joint Typhoon Warning Center sont d'accord sur un déplacement probable vers le Sud Sud-Est à distance des Mascareignes.➡️