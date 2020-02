[Météo France] Risque toujours très faible de formation d'une tempête à partir de mardi au Nord-Ouest des Mascareignes

Le 29/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU

Animation satellite de 10h à 15h centrée sur notre zone. Activité relativement marquée au Nord des Mascareignes mais toujours désorganisée pour le moment.

A partir de mardi, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée est très faible au

Nord-Ouest des Mascareignes

➡️ Dans son bulletin ZCIT( zone de convergence intertropicale) de ce samedi 29 Février Météo France précise que:➡️ Les conditions ne sont toujours pas vraiment favorables pour qu'une cyclogenèse se mette en place. L'environnement devrait devenir un peu plus favorable pour un possible développement en milieu et fin de semaine prochaine.➡️ Prochaine publication dans 24heures.➡️