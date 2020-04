[Météo France] Températures élevées en Mars à la Réunion, humide sur le Sud

➡️a mis en ligne son résumé climatologique pour le mois de Mars 2020. ➡️: "La pluviométrie est excédentaire dans le Sud, déficitaire dans le Nord-Ouest, et proche des normales ailleurs.Si la pluviométrie est proche de la normale dans les Hauts, l'Est et l'Ouest, elle est excédentaire dans le Sud, et notamment le Sud Sauvage.Pour de fortes quantités habituelles, on constate : +75% à La Crête, +65% à Grand-Coude et Gros Piton Sainte-Rose, +60% au Baril et à Piton-Bloc. Pour des quantités modérées, on observe également : +95% à Pierrefonds-Cirad, +85% à Pont-Mathurin, +65% à Ligne-Paradis.": "Coté températures, après janvier et février avec des moyennes (+23,6°C et +23,8°C) proches des normales, ce mois de mars est de nouveau chaud pour la saison avec une température moyenne de +24,2°C.L'écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de +0,8°C (3ème rang des plus élevés). L’écart est de +1,0°C pour les températures minimales (3èmerang) et de +0,6°C pour les maximales."➡️