[Météo France] Top départ, prévisions détaillées pour le Grand Raid

Le 16/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 747

REUNION

2019 OCTOBRE 16 11h20Le passage du front froid atténué apporte de l'humidité sur la moitié Sud mercredi après midi et dans le courant de la nuit de mercredi à jeudi.Mais au cours de la matinée de jeudi la masse d'air s'assèche et de bonnes conditions s'installent pour le départ du Grand Raid Jeudi soir à Saint Pierre.La tendance au temps sec perdure pour vendredi et le weekend. METEO FRANCE REUNION a mis en ligne un lien avec des prévisions mises à jour en fonction de la course choisie.et choisissez votre course pour les prévisions détaillées de Météo France.