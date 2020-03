[Météo France/US Navy] Deux zones dépressionnaires suivies sur le Sud Ouest Indien

Au cours des 5 prochains jours, le risque de développement d'une tempête tropicale modérée

devient faible à partir de Vendredi'.

➡️ Dans son bulletin ZCIT( zone de convergence intertropicale) de ce dimanche 29 Mars Météo France précise que:➡️ En effet une vaste zone dépressionnaire proche de 15Sud et 65Est pourrait se consolider lentement en fin de semaine loin au Nord-Est de Rodrigues.➡️ D'autre part une zone suspecte référencée 99S par la Navy US est localisée proche de 13Sud et 88Est à 13heures soit juste à l'Ouest de la limite du bassin cyclonique du Sud Ouest Indien. Les modèles sont peu agressifs quant au développement de ce système malgré la forte convection sur cette zone.➡️ Prochaine publication dans 24heures.➡️