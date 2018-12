[Météo France] Une perturbation tropicale à 1335 km de La Réunion

Le 18/12/2018 | Par A.D | Lu 3660

Une perturbation tropicale est suivie par Météo France. La pression estimée au centre est de 1005 HPA.



La perturbation se situait à 10H par les points 10.2 Sud / 61.3 Est, soit à 1335 km au nord-nord-est de La Réunion.



Son déplacement est quasi-stationnaire.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 19/12 à 10h locales, par 11.3 Sud / 60.5 Est.



- FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 20/12 à 10h locales, par 12.7 Sud / 59.3 Est.



- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 21/12 à 10h locales, par 14.3 Sud / 57.8 Est.



- CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 22/12 à 10h locales, par 15.9 Sud / 58.0 Est.



- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 23/12 à 10h locales, par 20.2 Sud / 59.7 Est.



Kenanga à 3095 km à l'est de La Réunion



Le 2 système actuellement présent dans le bassin, la forte tempête tropicale devenue cyclone tropical Kenanga, se situait quant à lui à 3095 km à l'est de La Réunion à 10H.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.