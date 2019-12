[Météo France] Vigilance Forte Houle émise à partir de 4heures samedi matin pour les côtes Sud et Ouest

Vigilance Forte Houle à partir de 4heures Samedi matin pour la zone comprise entre Pte des Galets/St Pierre à Pte de la Table. METEO FRANCE

Prévisions pour la nuit du 06 au 07 Décembre



➡️ La couverture nuageuse se délite en soirée. Le ciel est le plus souvent étoilé.



🎏 Les brises sont bien installées en cours de nuit.



🌊 La mer est forte de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table.



🌡️ Sur le littoral les thermomètres varient entre 20 et 24° au plus frais de la nuit. Au Maïdo et à Bourg Murât et au volcan ils flirteront avec les 9°.



Prévisions pour le samedi 07 Décembre



Quelques averses l'après-midi vers les Plaines ou localement dans les hauts du Sud et du Sud-Ouest qui peuvent atteindre la côte Sud. La houle australe atteint son pic en matinée.



➡️ En début de matinée le soleil matinal s'affirme sans retenue. Les nuages sont peu nombreux sur l'île.

En cours de matinée le ciel des pentes commence à s'assombrir progressivement.



➡️ L'après-midi le gris plus foncé peut précipiter vers les plaines et la région du volcan, et localement Colimaçons, le Tampon ,les hauts du Sud sauvage. Les nuages avancent vers le littoral Sud où ils peuvent finir par mouiller par places.



De larges éclaircies persistent sur le littoral Ouest et Nord et même vers Saint Benoît et Sainte Rose.



🎏 Le vent est faible en général mais prend une composante Nord sur l'Ouest et l'Est.



🌊 La houle de l'ordre de 4m sur les côtes Sud et Ouest commence à s'amortir graduellement l'après-midi.



🌡️ Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h30 le 07 -- Coucher du soleil : 18h48 le 07



Températures aujourd'hui dans les stations de METEO FRANCE





🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 30/31 Le Port 30 Saint Paul 30 Grand Fond 31/32 Pointe 3 Bassins 32/33 Saint-Louis 31 Saint Pierre 29/30 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30/31 Saint Benoit 29 Saint André 30/31 Volcan 20/21 Maïdo 19/20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 26/27 Salazie 25

Analyse de la situation de surface cet après-midi