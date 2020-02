[Météo France] Vigilance Fortes pluies, le point à 23h sur les pluies enregistrées, animation radar

Le 27/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU

23H30: animation vidéo du radar du Colorado de Météo France entre 17h30 et 23h30. La couleur jaune montre les pluies les plus soutenues.

➡️ Le gros des averses sur le Nord a été observé entre 18 et 21heures. Sur l'Est les pluies ont persisté jusqu'à 22heures.Le dernier orage détecté sur l'île à l'heure de cette publication le fut à 21h38 à Sainte Rose.➡️ Quelques cumuls de pluie significatifs ont été observés sur des durées de 3 à 6 heures. Des totaux qui ne sont pas exceptionnels mais pas non plus négligeables d'autant que l'orage a grondé et que les éclairs ont été aperçus sur Saint Denis ce qui n'est pas si fréquent.Notons que les stations Météo France de Gros Piton Sainte Rose et de Gillot rapportent 58.8mm et 50.4mm respectivement sur une durée de 3heures. Il serait intéressant de disposer du cumul sur Saint Denis afin de le comparer avec celui de Gillot.La station de Grand Canal/Saint André appartenant à l'excellent réseaurapporte elle 92.6mm ce mercredi.Météo France dispose évidemment d'un réseau nettement plus dense que celui disponible sur la carte. Nous pourrons peut-être obtenir quelques autres valeurs intéressantes demain.➡️ Une accalmie est observée actuellement sur le Nord mais des cellules pluvieuses modérément actives sont proches en mer.Des passages pluvieux restent possibles ou probables ces prochaines heures même si leur intensité devrait être inférieure à celle de l'épisode précédent.➡️ Nous suivons la situation attentivement.Prudence sur les routes.➡️