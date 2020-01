[Météo France] dépression tropicale 6, à 315km au Nord Ouest de la Réunion se rapproche en se dirigeant vers Maurice

Le 24/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 4716

Météosat à 09h45: les pluies modérées à fortes( jaune et rouge) sont juste au Nord de la Réunion et à l'Ouest de Maurice. Cliquer sur l'image pour l'animer si nécessaire.

Messages clés à retenir précise Météo France:

1) Un système dépressionnaire, potentiellement au stade de tempête tropicale modérée va transiter à

proximité nord de La Réunion ce vendredi;

2) Il n'y a pas de risque de conditions de vents cycloniques;

3) Le temps va toutefois être bien perturbé, avec un épisode pluvieux conséquent, tout

particulièrement sur les régions Sud et Sud-Ouest, où la réaction des ravines et le ruissellement

seront amplifiées par la saturation des sols consécutive aux pluies de mercredi;

4) Houle affectant les conditions de circulation en journée sur la route du littoral et vents de sud

soufflant temporairement fort en fin de journée dans les secteurs exposés.

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS/Météo France) a mis à jour ses prévisions de trajectoire et d'intensité à 10heures ce vendredi concernant le système N6.➡️ A 10heures la dépression tropicale était positionnée à 315km au Nord Ouest de la Réunion en déplacement Est Sud-Est à 28km/h.➡️ Dans la logique de cette prévision une détérioration des conditions est envisagée pour la Réunion vendredi et samedi.a d'ailleurs précisé dans un communiqué spécial émis à 18h39 jeudi que le système transitant au Nord de la Réunion vendredi va générer un épisode pluvieux conséquent.➡️ Nous suivons cette situation de très près avec de nombreux bulletins et mises à jour disponibles surProchain point à 13h30.