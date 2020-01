[Météo France] Faible risque d'une cyclogenèse au Nord-Ouest de Madagascar pour les prochains jours

Le 16/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 314

Le risque de développement d'une tempête tropicale modérée au Nord-Ouest de Madagascar

devient très faible à partir de Vendredi."

➡️ Météo France suit un petit minimum dépressionnaire sur le Nord du Canal de Mozambique qui commence à montrer quelques signes d'organisation possible. Le CMRS de la Réunion indique ainsi que "➡️ D'autre part une formation cyclonique hybride ( présentant à la fois des caractéristiques tropicales et non tropicales) pourrait voir le jour sur le Sud du Canal la semaine prochaine.➡️ Nous allons donc surveiller tout ça.