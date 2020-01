[Météo France] faible risque de développement d'une tempête modérée au Nord-Est des Mascareignes

Le 16/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 713

➡️ Dans son bulletin "ZCIT" de 16heures Météo France précise que "Le risque de développement d'une tempête tropicale modérée devient faible à partir de Vendredi dans le Nord-Est des Mascareignes."➡️ D'autre part "Pour les 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée sur le Sud du Canal du Mozambique ainsi que le long de la cote Est malgache est faible jusqu'à dimanche et devient faible à modéré en début de semaine prochaine."➡️ Je commencerai à entrer un peu plus dans les détails quand (et si) les développements attendus débuteront.