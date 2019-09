Météo France: fortes rafales enregistrées ce samedi, dimanche venteux et lumineux prévu

Le 21/09/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 74

REUNION

TENDANCES POUR LE DIMANCHE 22:

En dehors du quart Sud-Est exposé aux entrées maritimes porteuses d'averses passagères le reste de l'île est promis à une journée dominicale plutôt ensoleillée . Les sommets émergent de la couche nuageuse l'après midi.



La mer est agitée à cause du vent.





LUNDI 23: l'alizé garde la cadence sur le Nord et le Sud mais épargne les plages de l'Ouest.

Malgré les nuages le matin l'humidité est en baisse sur la moitié Est.



Beau temps le matin sur les autres régions.



Mer agitée au vent.

2019 SEPTEMBRE 21 16h15METEO FRANCE rapporte des rafales de 85km/h à Saint Benoît et 84km/h à la Pointe des 3 Bassins. MRA 15heures ce samedi voici les plus fortes rafales enregistrées par les stations de Météo France L'alizé reste soutenu mais souffle davantage de l'Est. De ce fait il faiblit sur les plages de l'Ouest surtout au Nord de la Saline.Il atteint des pointes de 60 à 70km/h principalement vers Saint Pierre/Etang Salé et sur les côtes Nord et Nord-Est.