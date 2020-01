[Météo France] la nuit prochaine les rafales peuvent dépasser 100km/h dans les hauts Ouest et Sud avec de fortes averses

Le 24/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 11572

Animation Météosat HD 17h30: la dépression tropicale s'intensifie graduellement et se rapproche rapidement de Maurice.

➡️"Ce vendredi à 16h, la dépression tropicale se trouvait à 180km dans le Nord de l'île.Elle impacte les conditions météorologiques sur l'île.Sur les régions Nord et Est de La Réunion, le temps demeure maussade avec un ciel très nuageux. Des averses se produisent et se raréfient au cours de la nuit.Sur les régions Ouest et Sud, les averses sont fortes et ne s'atténueront qu'en matinée de samedi. Les cumuls de pluie seront importants. Comme les sols sont saturés en eau, des crues , du ruissellement se produiront.La houle de Nord impacte les côtes Nord avec une hauteur moyenne de 2,5m à 3m. Elle s'atténue en cours de nuit.La mer devient très forte sur les côtes Ouest et Sud de l'île."➡️