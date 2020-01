[Météo France] la tempête tropicale DIANE située à 185km au Nord Nord Est de la Réunion à 19h et fonce vers Maurice

La dépression tropicale n°06 était centrée à 16h locales ce vendredi 24 janvier par 19 degrés 3 Sud

et 55 degrés 4 Est, soit à 180 km au nord de La Réunion. Elle se déplace toujours rapidement (30

km/h) sur une trajectoire atypique en direction de l'est-sud-est. Elle transite au nord de l'île en cette

fin d'après-midi et ne va désormais plus guère se rapprocher, son centre passant au plus près à

quelque 150 km au large, avant de se diriger vers l'île Maurice, qu'elle devrait toucher en milieu de

nuit (potentiellement au stade de tempête tropicale modérée).

Cette distance de passage au plus près de La Réunion, va faire que le département ne va pas être

touché pas le coeur du météore. L'île va donc rester en périphérie des masses nuageuses les plus

actives, mais dans un environnement toujours très humide.

Et c'est paradoxalement à compter de cette fin d'après-midi, alors que le météore est sur le point de

commencer de s'éloigner de nos côtes, que les pluies les plus importantes vont venir concerner l'île

et plus particulièrement les régions Sud et Sud-Ouest.

Avec la bascule des vents au secteur sud en cette fin de journée de vendredi, l'humidité et les nuages

vont, en effet, venir se bloquer sur le relief de la partie sud de l'île, entraînant des précipitations

temporairement et tenaces, puisqu'elles s'attarderont une bonne partie de la journée de ce samedi de

Saint-Philippe jusqu'à Saint-Leu, produisant, par accumulation, des cumuls de pluies dépassant les

200 mm sur les hauteurs, et même les 300 mm sur les flancs du volcan (hauteurs du Sud Sauvage).

Ces nouveaux cumuls de pluie générés, survenant sur des sols déjà saturés après l'épisode pluvieux

de mercredi, risquent d'occasionner des réactions significatives en termes de ruissellement et de

crues. La plus grande prudence s'impose donc, en particulier aux abords des ravines.

S'agissant des vents, les conséquences du passage de ce système dépressionnaire seront beaucoup

plus limitées.Mais il faut cependant s'attendre à un renforcement des vents en fin de journée et

début de nuit, avec des vents de sud pénétrant assez brusquement dans l'Ouest, sur le flanc est du

volcan (secteur de Bois Blanc en particulier), ainsi que sur les Plaines. Des rafales maximales

approchant les 100 km/h sont envisagées dans les sites les plus exposés.

Enfin, la houle de nord-nord-ouest, qui déferle encore sur le littoral nord plus particulièrement et

impacte les voies côté mer de la route en corniche, va s'amortir assez rapidement la nuit prochaine.

Cet épisode pluvieux sera le dernier de la série, avec un retour au calme (qui devrait être durable)

pour la fin du week-end.