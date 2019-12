[Météo France] le système N4(96S) pourrait intéresser assez directement Maurice pour le réveillon

Le 28/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 3933

Prévisions de trajectoire et d'intensité du CMRS de la Réunion.

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi du système N4 (96S) sur la base de l'analyse du Samedi 28 Décembre 2019 à 10heures.➡️ Le système pourrait lentement s'intensifier ces deux prochains jours pour atteindre le stade du baptême avec le prénom de CALVINIA.Il pourrait transiter à l'Est Sud-Est de Maurice à une distance qui reste à préciser.➡️qui se trouvera au Sud-Est du système pourra aussi être intéressée par la partie pluvieuse du phénomène. D'autre part les vents circulant entre l'anticyclone au Sud-Est des Mascareignes et la future tempête tropicale pourraient bien accélérés sur la "Cendrillon des Mascareignes".➡️ Je ferai un nouveau point ce soir avec de nouvelles données et d'autres cartes.