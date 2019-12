[Météo France]mardi/10h: la forte tempête CALVINIA devrait s'éloigner des Mascareignes dans la journée

Le 31/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1138

Forte tempête tropicale CALVINIA(05S). Arome 10h.

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi de la forte tempête tropicale(05S) sur la base de l'analyse du mardi 31 Décembre 2019 à 10heures.➡️ A 10heures la forte tempête était centrée autour des points 21.4°Sud et 57.9°Est soit à quelques 220km à l'Est de la Réunion.➡️ Les toutes dernières analyses estiment les rafales maximales proches de 150km/h près du centre en mer.Le système est toujours susceptible de bénéficier d'un environnement assez favorable et pourrait s'intensifier encore un peu. Notons que la dernière prévision du CMRS ne classe plus le système en cyclone tropical dans les prochaines 24heures.➡️ CALVINIA devrait s'éloigner progressivement des Mascareignes au cours de la journée.