[Météo France] une saison cyclonique proche de la normale mais des formations plus proches des zones habitées

Le 11/10/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 712

REUNION

2019 OCTOBRE 11 16h00impressionnant fut le Cyclone tropical intense CILIDA(07S) en Décembre 2018. Il a été l'un des cyclones les plus intenses sur l'Hémisphère Sud pour la saison 2018/2019. La courte animation le montre à son pic d'intensité le 21 Décembre au Nord-Ouest de Saint Brandon. SSECSur sa page Facebook METEO FRANCE OCEAN INDIEN publie le compte rendu de la 8ème session du forum régional de prévision saisonnière dédié à la région Sud-Ouest de l’océan Indien (SWIOCOF) .Cette année le Forum s'est tenu à l'île Maurice en Septembre.Le Forum est organisé et cofinancé conjointement par la Commission de l’océan Indien pour les aspects logistiques et par Météo France Réunion pour l’accompagnement technique et la formation.Les pays participants au SWIOCOF sont: les Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice, les Seychelles, le Mozambique, l’Afrique du Sud et la Tanzanie.Avec l'accompagnement technique de Météo France Océan Indien, les experts du climat de la région ont établi un travail préliminaire sur la prochaine saison cyclonique et sur les tendances climatiques de la saison chaude à venir.Les premières tendances issues des modèles fiables comme le modèle européen par exemple et des analyses des experts de la zone privilégient trois tendances préliminaires:1: Une saison proche ou légèrement inférieure à la normale quant au nombre de systèmes baptisés . La normale est de 10 systèmes baptisés par saison dont un peu plus de 5 atteignent le stade de "cyclone tropical"(= ouragan ou typhon).2: Des formations majoritairement localisées à l'Ouest de Diégo Garcia(Chagos) et donc plus proches des zones habitées.3: Des trajectoires majoritairement orientées vers le Sud.METEO FRANCE précise que le Centre Météo Spécialisé de la Réunion affinera ses analyses et les rendra publiques avant le 15 Novembre.NB: la saison cyclonique "officielle" s'étend de Novembre 2019 à Mai 2020.Le travail du Forum qui est disponible en anglais ICI analyse les tendances pour la saison des pluies pour les mois d'Octobre 2019 à Janvier 2020.Il en ressort que des précipitations supérieures à la normale sont attendues sur le Nord de la zone du Sud-Ouest Indien.Les pays concernés sont la Tanzanie, le Nord du Mozambique, le Malawi, le Centre et le Sud de Madagascar, les Seychelles et les Comores.La saison des pluies pourrait s'inscrire dans la moyenne pour la Réunion et les Mascareignes notamment.Le travail précise bien que ces tendances préliminaires sont travaillées à l'échelle de la zone.Ce qui veut dire que pour des analyses plus détaillées et plus précises il faut se référer aux services compétents en la matière comme Météo France pour la Réunion ou Mayotte ou encore MMS pour la République de Maurice par exemple.Par définition la saison estivale est chaude sur notre zone tropicale mais le compte-rendu du Forum annonce des températures moyennes qui seront "très probablement" supérieures aux normales pour la majorité de la zone.Faisant exception à la règle seront les régions Nord du Malawi et du Mozambique ainsi que la Tanzanie avec des températures moyennes prévues inférieures à la normale.