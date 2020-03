[Météo Live]: Une bande active touche l'île par l'Est

➡️ En seconde partie de nuit une bande active a commencé à touché l'Est et le Nord de l'île.Des précipitations modérées à soutenues et localement orageuses sont actuellement observées de Saint Philippe à Saint Denis en passant par Sainte Rose, le volcan, la Plaine des Palmistes, Salazie.Sur la moitié Ouest le temps est sec à 6heures mais des débordements pluvieux sont probables au cours des prochaines heures.➡️ Ce temps instable avec un risque orageux persistera aujourd'hui avec des périodes d'accalmie.➡️ Quelques cumuls de pluie observés en 1heure entre 5 et 6 heures dans les stations de Météo France ( en mm):26.722.519.014.214.013.4Nous ferons un nouveau point avant la fin de la matinée.➡️