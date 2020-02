[Météo live/08h30] des averses sur l'Est, de larges éclaircies sur l'Ouest et le Sud

Le 27/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU

Météosat à 8h30.

➡️ Météo France a prolongé la vigilance Fortes Pluies sur l'Est et le Nord ce matin jusqu'à 11heures. En effet des nuages instables à caractère orageux sont encore dans le voisinage de l'île. Une bande active est rentrée entre 6 et 8 heures. On note 23.5mm de pluie entre 7h et 8h à Bellevue Bras-Panon par exemple.➡️ Les régions Ouest et Sud abritées par le relief retrouvent le soleil tropical ce matin. Les éclaircies sont larges malgré la présence de nuages d'altitude et de quelques nuages plus menaçants au large en mer.Les thermomètres réagissent affichant près de 28° sous abri à la Saline ( station de Météo France) à 8h, c'est à dire 3 à 4° de plus que sur la côte Est au même moment ou encore un peu plus de 2° de plus qu'à Gillot.🌊 La houle de Sud-Ouest déferle sur les côtes Ouest et Sud avec une hauteur moyenne de 1.5m à 2m.La baignade n'est autorisée que dans les lagons.➡️