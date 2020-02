[Météo live/17h] Des orages au large de Saint Denis, des averses soutenues possibles sur le Nord et l'Est

Le 26/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU

16H45: animation des 3 dernières heures montrant des nuages actifs au large des côtes Nord et Est

➡️ Les animations satellite montrent nettement que des formations nuageuses actives à tendance orageuse transitent à proximité des côtes Est et Nord.Des orages ont été détectés au large de Saint Denis comme le montre la carte jointe.Des averses affectent les pentes Est et Nord et peuvent être modérées ou même temporairement soutenues.Les cellules pluvio-orageuses transitant à proximité des côtes on ne peut donc pas exclure un risque orageux localement au cours de la soirée.➡️ Nous suivons la situation attentivement.Prudence sur les routes.➡️