Météo live - Mercredi 15h30: Les précipitations ont atteint l'intérieur, bonnes averses en ce moment sur le Nord-Ouest

Le 22/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1385

Météosat 14h45: deux régions plus actives en ce moment en vert.

➡️ Les différentes données, animation satellite en haute résolution et radars, montrent que les précipitations faibles à modérées ont gagné l'intérieur depuis le Sud puis ont fini par déborder sur l'Ouest et le Nord.Ces précipitations peuvent localement être plus soutenues sur une courte durée comme sur le Nord-Ouest en ce moment vers la Grande Chaloupe ou encore vers la région du Port.➡️ Les précipitations se raréfient sur la moitié Nord en cours de soirée. En revanche la moitié Sud reste exposée à un temps pluvieux au moins une bonne partie de la nuit avant une amélioration plus durable.➡️ Je vous propose de vous retrouver en soirée.