Metz : Les policiers tirent sur un homme fiché "S" qui les menaçait avec un couteau

Le 05/01/2020 | Par Pierrot Dupuy

Des policiers ont ouvert le feu en ce dimanche en fin de matinée à Metz sur un homme, fiché "S", qui brandissait un couteau en criant "Allah Akbar". L'homme a été blessé aux jambes.

En fin d'après-midi ce dimanche, un homme est sorti d’une épicerie dans une des rues de Metz et a commencé à marcher dans le quartier en brandissant un couteau.Des passants ont alors appelé police secours.A l'arrivée des forces de l'ordre, l'homme a crié "Allah Akbar" et menacé les policiers. Ces derniers l’ont alors neutralisé en tirant plusieurs coups de feu dans les jambes. L’homme, âgé d'une trentaine d'années, a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé.Fiché "S", il est présenté comme une personne psychologiquement fragile.C'est la deuxième affaire similaire en 48 heures. Pour rappel, un homme a attaqué plusieurs personne au couteau ce vendredi à Villejuif. Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées.