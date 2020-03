Meurtre à St-Benoît : Les auteurs présumés maintenus en détention

Le 03/03/2020

Trois demandes de mise en liberté dans la même affaire ont été jugées ce mardi par la chambre d’instruction. Willy Lebeau, Landry Puylaurent et Christopher Naraimapadeatchy souhaitent sortir de prison et être placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès devant la cour d’Assises pour meurtre. Si leur mandat de dépôt (leur détention) prend fin le 31 mars, ils demandent néanmoins une mise en liberté face à un parquet qui demande la prolongation de leur incarcération ; leur procès devant les Assises étant prévu le 8 avril. Pour le procureur, il s’agit de limiter le risque de pression sur les témoins afin que "le rôle de chacun puisse être déterminé".



Les faits remontent au 13 décembre 2017 alors que la victime, Jean-Dany Mussard est faussement accusé d’avoir volé la carte bleue de la mère d’un des accusés. Les trois hommes se rendent alors à son domicile à Saint-Benoît et le rouent de coups. Jean-Dany Mussard, 43 ans, est battu à mort. Les auteurs repartent avec sa télévision qu’ils revendront à 30 euros. C’est un agent d’entretien de l’immeuble qui, alerté par l’odeur, trouvera le corps ensanglanté de la victime sur un matelas au sol.



"Désolé pour la victime", marmonne Willy Lebeau. Le deuxième dit vouloir sortir car il subit des pressions et menaces de la part de Willy Lebeau. "La dernière fois c’était pour voir vos enfants que vous vouliez sortir", lui lance le président d’audience. Le troisième affirme vouloir trouver un travail et élever son fils. Leurs demandes ont été rejetées et leur détention prolongée.