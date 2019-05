Meurtre d'un Possessionnais à Madagascar: 30 ans pour son domestique, toujours introuvable

Le 23/05/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 760

C’est un procès bien particulier qui s’est tenu ce jeudi matin dans la salle d’audience de la cour d’Assises à Saint-Denis. Il n’y avait ni jurés, ni avocats. Et ce parce que l’accusé, Henintsoa Zottinampoisina, était absent. Introuvable. Il a donc été jugé par contumace ; il est en effet en cavale à Madagascar depuis 2014.



Les faits remontent au 22 juillet 2014 à Antananarivo. Heninstoa Zottinampoisina, dit Ntsoa, est le jardinier et employé de maison de Hubert Roger Rasolondramanitra, un Franco-Malgache de 66 ans qui vit entre La Possession à La Réunion et Antananarivo à Madagascar. Depuis 2010, il s’occupe de sa mère malade restée à Tana. La veille de ce 22 juillet, il quitte La Réunion où il suit un traitement pour "neuropaludisme" tous les trois mois.



"Ntsao veut nous tuer"



Son jeune employé, 25 ans à l’époque, habite dans une maison sur le terrain de Hubert Roger Rasolondramanitra.



Logé et nourri, il perçoit un salaire au-dessus du Smic malgache, à savoir 50 euros par mois. Tout comme les autres employés de Hubert Roger Rasolondramanitra, Ntsoa considére son patron comme un ami. "Tonton Roger", l’appelle-t-il d’ailleurs. Mais selon les autres employés, Ntsoa n’est pas net : il aurait déjà volé des biens de Hubert Roger Rasolondramanitra et semble acheter moins qu’il n’en faut au marché avec l’argent que lui donne son patron.



Ce matin-là, une dispute aurait éclaté entre les deux hommes, Hubert Rasolondramanitra accusant Ntsoa d’avoir volé une chaîne en or et la somme de 300 euros. Ntsoa sort alors son couteau à lame rétractable et attaque. C’est alors qu’arrive la femme de ménage, qui essaye de s’interposer. Elle sera touchée au dos, à la gorge, au genou et à la cuisse. Hubert Rasolondramanitra, quant à lui, souffre de coups de couteau sur tout le corps, notamment une plaie importante au niveau de l’abdomen. Mais le plus inquiétant reste le coup à la tête, porté par un objet autre que le couteau, qui lui cause un traumatisme crânien. Hubert et la femme de ménage se cachent dans une chambre, avant de réussir, tant bien que mal, à se diriger chez leur voisin pour demander de l’aide. "Ntsao veut nous tuer", répètent-ils.



Un mandat d’arrêt international pour meurtre



Aucune ambulance ne pouvant se rendre sur place, c’est un taxi qui est appelé pour les conduire jusqu’à l’hôpital. Trois jours plus tard, le Franco-Malgache est rapatrié à La Réunion mais il décède le 27 juillet. La question est posée au seul témoin ce jeudi, le médecin légiste : "Une meilleure prise en charge médicale aurait-elle pu entraîner un autre résultat ?" "Avec une prise en charge plus spécialisée dès le début, c’est possible", répond le médecin légiste.



Mais c’est aujourd’hui un mandat d’arrêt international qui a été prononcé à l’encontre de Ntsoa pour meurtre. Ce jeune homme, pauvre, orphelin de sa mère, sans réelle relation avec son père, est donc en cavale depuis cinq ans, aidé, semblerait-il, par des proches. C’est sans avoir plus d’éléments sur la personnalité et la vie de Ntsoa que l’avocate générale, Emmanuelle Barre, a requis 20 ans de réclusion criminelle. La cour a néanmoins décidé de le condamner à 30 ans de prison, tout en rappelant le mandat d’arrêt international qui pèse au-dessus de sa tête.