Meurtre de Corine Ramouche : Le verdict attendu dans l'après-midi aux Assises

Le 27/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 832

Ce mardi débute le deuxième et dernier jour du procès de J.Y Gobalraja , jugé pour le meurtre de sa femme, Corine Ramouche.L'audience a débuté par l'audition d'un témoin récalcitrant qui, malgré sa convocation, n'avait pas tenu compte des injonctions de la cour. La présidente a donc décidé de le faire récupérer sous bonne escorte, par les forces de l'ordre.L'homme prétend ne pas s'être rendu au tribunal car il n'a pas le moral. Considéré comme un témoin important, il avait tenté d'escalader jusqu'au premier étage de la résidence après avoir entendu les hurlements de Corine Ramouche. Il explique avoir vu une partie de la scène dans la chambre de l'appartement, en passant sa tête, s'appuyant sur le rebord. Il prétend avoir vu l'accusé porter des coups sur la partie haute de la victime avec un objet de couleur noir en main. Il affirme : "il s'acharnait sur elle", décrivant un flot incessant de coups. Il prétend également que l'accusé aurait tenté de l'étouffer avec un oreiller.Le témoin insiste sur le fait qu'il était affolé et que tout s'est passé très vite, laissant quelque peu planer un doute sur ses déclarations. Il affirme être traumatisé par ce qu'il a entendu et reconnaît être, encore aujourd'hui, très marqué par ce qu'il a vu.Dans les heures qui suivent, le procureur général procédera aux réquisitions. Le verdict est attendu en début d'après midi.