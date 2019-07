Meurtre sanglant d'un homme à St-Benoît: La détention maintenue pour l'un des accusés

Le 02/07/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com

L’affaire remonte à décembre 2018. Le corps d’un homme est découvert dans un appartement à Bras Fusil. Alertés par l’odeur, ce sont les voisins qui appellent les forces de l’ordre. Il s’agit de Jean-Dany Mussard, 43 ans, handicapé et vivant seul. Il est retrouvé sur un matelas par terre, recouvert de sang, les mains crispées contre son torse.



Il ressort de l’enquête que trois hommes âgés de 27 à 30 ans se sont rendus chez la victime pour un règlement de compte. Sous psychotropes, les agresseurs auraient perdu le contrôle. La raison de leur visite: la femme d’un d’entre eux avait passé la soirée chez Jean-Dany Mussard. Une fois rentrée chez elle, elle s’aperçoit que sa carte bleue a disparu. Le soir même, le trio se rend chez Jean-Dany et le rue de coups de poing, de pied et de marteau. Des violences qui reprennent le lendemain. Le quadragénaire, déjà fragilisé par des problèmes de santé et un alcoolisme chronique, ne survivra pas.



Deux suspects, le fils et beau-fils de la femme, sont d’abord interpellés le 30 décembre et mis en examen pour meurtre. Un troisième est ensuite interpellé. Ce mardi, Landry Puylaurent, le fils, aujourd’hui âgé de 28 ans, se trouvait devant la cour d’appel pour demander sa mise en liberté. Il avoue avoir été présent au moment des faits, mais nie avoir participé aux violences. La chambre d’instruction a décidé de le maintenir en détention en attendant son procès devant la cour d’Assises. Quant à la carte bancaire, elle a été retrouvée dans la boîte aux lettres de la femme.