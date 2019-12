"Mi prend la voiture seulement quand mi bois"

Le 18/12/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 567

Alors que le Préfet de la Réunion réunissait ce matin même l’état major départemental de la sécurité afin de lutter efficacement contre le fléau que représente l’alcool , Sébastien D., jeune homme de 28 ans, comparaissait cet après-midi pour une conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive ainsi que pour des faits de conduite sans permis. Déjà condamné à trois reprises pour des faits identiques, il avait été placé en détention provisoire après avoir demandé le renvoi de l’audience le 20 novembre dernier afin de pouvoir préparer sa défense.Le 11 octobre, alors qu’il circule à bord d’une Peugeot 206, Sébastien D. est contrôlé par la police de Saint-André qui constate le mauvais fonctionnement de ses feux de stop. Sans carte grise ni assurance, il s’avère qu’il est également contrôlé à 0,64 mg/l d’air et qu’il n’est tout simplement pas titulaire du permis de conduire. Il écope d’une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour le mois de juin 2020. Le 17 novembre dernier, la police de Saint-André reçoit un appel lui signalant le comportement suspect d’un conducteur à bord d’une Peugeot 206. Les policiers repèrent le véhicule et interceptent le conducteur.D’emblée, ils constatent que le conducteur a les yeux vitreux. L’homme, de son côté, signale qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire. Il est contrôlé à un taux de 1,04 mg/l d’air et se voit, cette fois, placer en garde à vue. Le parquet, au vu ses antécédents, décidera de le présenter cette fois en comparution immédiate. À la barre, il tente de se justifier en affirmant "Mi prend la voiture seulement quand mi bois". Comme explique la procureure : "Il a 3 condamnations pour les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, une CRPC en poche et on le retrouve 1 mois après au volant. Il minimise les conséquences de son passage à l’acte, je vous demande 10 mois de prison dont 5 avec sursis et le maintien en détention"."Il n’a pas l’habitude de conduire régulièrement, il conduit surtout le week-end. Il est conscient de son problème d’alcool, mais il ne peut pas se contrôler quand il boit. Il faut prendre sa situation personnelle en considération, car il s’occupe de sa maman qui est sous dialyse. Il lui faut une peine adaptée ainsi qu'un suivi pour sa réinsertion" plaide la défense. Le tribunal condamne finalement Sébastien D. à 1 an de prison, dont 6 mois de sursis mise à l’épreuve et maintien en détention. Le juge d’application des peines avait également mis 3 mois de sursis à exécution, le jeune homme était déjà sous le coup d’un sursis de sa précédente condamnation. Il a donc 9 mois de détention à purger.