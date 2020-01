Michel Dennemont porte plainte contre les élus qui se rallient à Eric Ferrère

Le 14/01/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 1579

Un communiqué signé des élus majoritaires se ralliant à la candidature d'Eric Ferrère oblige Michel Dennemont à une mise au point accompagnée d'une plainte.

Le sénateur de La Réunion Michel Dennemont n'en a pas totalement fini avec les affaires communales.L'ancien maire des Avirons vilipende, dans un communiqué, "un candidat" aux municipales qui aurait eu la mauvaise idée de lui prêter des propos qui ne seraient pas les siens."Depuis plusieurs semaines, un candidat utilise mon nom dans sa campagne de propagande électorale.Aujourd’hui, une limite a été franchie dans un communiqué diffusé dans la presse par certains élus des Avirons et distribué dans les boîtes aux lettres de la ville. Dans ce courrier, des propos me sont faussement attribués par les signataires. J’ai donc décidé de porter plainte pour diffamation", informe le maire honoraire des Avirons."Il est pitoyable qu’en 2020, des candidats, parce qu’ils n’ont aucune crédibilité ni légitimité, essaient d’exister par de telles allégations en trompant les électeurs. J’ai déjà fait plusieurs communications afin de rétablir la vérité et d’exprimer mon soutien ferme et définitif à la seule candidate issue de ma majorité, madame Roseline Lucas. Je lui réitère ici ce soutien", renouvelle le parlementaire réunionnais.Ce qui provoque le courroux de Michel Dennemont, la diffusion hier d'un communiqué signé des élus de la majorité de René Mondon qui se rallient à la candidature d'Eric Ferrère. Dans ce communiqué, les signataires prêtent en effet à Michel Dennmont un positionnement qu'il aurait donc partagé il y a trois ans au moment de céder son siège de maire : "Quand Michel Dennemont fut élu sénateur, il nous a donné les raisons pour lesquelles il ne se représenterait pas, et il a prôné un rapprochement avec Eric Ferrère, seul candidat, capable selon lui, de rassembler opposition et majorité afin d’éviter des guerres de pouvoir au sein de notre équipe. Cette volonté il l’a également exprimée avec beaucoup d’administrés ainsi qu’avec de nombreuses personnalités politiques", laissait donc entendre ce communiqué.