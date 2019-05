Michel Fontaine : " Les résultats des européennes étaient prévisibles "

Le 27/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 377

Le maire de Saint-Pierre réagit aux résultats des élections européennes dans un communiqué :

"En premier lieu permettez-moi de remercier l'ensemble de nos concitoyens de La Réunion qui se sont rendu aux urnes aujourd'hui.



Les résultats sont ceux qu'ils sont, malheureusement ces derniers étaient prévisibles.



Depuis plusieurs mois, des signaux sont envoyés par la population, comme par les élus locaux, à ce gouvernement.



Il est grand temps que des décideurs nationaux prennent la juste mesure du quotidien vécu par les Français, leur exaspération et leur souffrance.



Collectivement, nous devons nous recentrer sur l'essentiel et retrouver les fondamentaux de ce qui fonde notre pacte républicain et la constance de notre engagement politique."