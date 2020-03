Michel Fontaine "Nous nous confinons certes, mais nous gardons intactes nos valeurs d’accueil, de solidarité et de fraternité"

L'heure n'est pas aux discours, mais aux actes. En tant que Maire, vous n'avez pas à culpabiliser une population qui souffre. Les efforts, ce sont les réunionnais qui les font, tout au long de l'année, sans bruit et sans fureur. Contentez-vous pour le moment de descendre de votre piedestal, retroussez vos manches et partez à la bataille, sans combinaison, sans masque ,lavez-vous les mains et toussez dans votre coude. Vous aurez ainsi un aperçu de ce que vivent nos soignants et les malades. Ensuite, vous pourrez pérorer sur le comportement de ceux qui redoutent d'être atteint et des manières dont on aurait peut-être pu éviter ce fléau.

Ce sont les voix qui ne se sont pas élevé qui me rappellent les pires moments de notre histoire, par leur silence nos élus nous disaient, "cela nous concerne pas, ce n'est pas notre problème cela se passe ailleurs"... Combien étaient-ils pour demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter, la propagation de ce virus sur notre île "COMBIEN" ? Il y a que trois "TROIS" points d'accès sur ce caillou qu'est la Réunion, c'était-il donc le bout du monde d'en contrôler l'accès ? Pour ne pas avoir mis en confinement 2 à 3 mille personnes au bon moment, c'est 850000 mille réunionnais qui sont en prisonniers chez eux... Comme le dit un commentateur avec raison," on se serait tus si le préfet avait pris la décision de réquisitionner des hôtels pour confiner tous les arrivants depuis bien longtemps, on serait tus si l'ARS avait anticipé et fait preuve de réactivité ", On se serait tus... Dès lors M le Maire aucune voix ne viendrait rappeler les pires moments de notre histoire

8. Gérard Jeanneau le 27/03/2020 14:08



Voilà des propos pleins de sagesse. Rien à voir avec ceux du docteur Rémy Mamias.



Oyez, bonnes gens, ou pluôt lisez :





C'est ce qu'a vociféré le bon docteur Rémy Mamias à Antenne Réunion à l'adresse de Mme Ladoucette, directrice de l'Ars à propos des masques moisis qu'elle a destinés malencontreusement au personnel soignant pour se protéger du coronavirus. La phrase a fait l'effet d'un terrible tsunami. Elle est reprise en choeur par de braves gens des cocotiers, sous le capricieux Tropique du Capricorne. Plus véloce que le coronavirus, elle circule sur internet. C'est notre deuxième pandémie. Et le Pierrot des cocotiers, chez Zinfos974, va jusqu'à demander la démission de la dame. Tout simplement ! Le titilleur du JIR, qui a cette même dame au nombre de ses foies jaunes, va inévitablement vociférer à son tour : ce sera à voir samedi prochain, le 28 mars : le titilleur titille le jour du sabat, le jour des sorcières : cela va de soi. Et le Pierrot des cocotiers a déchaîné, suite à ses articles, toute une série de réactions à l'adresse de la malheureuse dame : toute une meute aboie férocement contre la cervidée de l'ARS. Et dire que le slogan à l'adresse des touristes sonne avec éclat : " Vous êtes chez vous, chez nous"



Mais pourquoi notre aimable docteur, virulent dans ses propos qui se propagent de bouche en bouche, de case en case, urbi et orbi, a-t-il endossé le costume de la mouche du coche de mon ami La Fontaine. Il va, vient et fait son empressé. Oui, virulent et d'une virulence autre que celle du coronavirus ! Pourquoi donc s'en est-il allé dans des chemins ardus, malaisés, montants et sablonneux, à tue-tête vociférant par ci, à tue-tête vociférant par là ? Toute La Réunion tremble, du battant des lames au sommet des montagnes. Pourquoi se sentir à ce point grand sauveur de l'humanité ?



Un simple courrier électronique adressée à celle qu'il prend tout bonnement comme une mégère qui ravage toute La Réunion eût amplement suffi. Ah ! l'aimable docteur ! Et elle, par le même moyen, lui eût expliqué que sa brigade a bien vérifié l'état de quelques vieux masques et qu'on n'a pas découvert de moisissures; malheureusement il est difficile d'exiger de cette même brigade de vérifier un à un les milliers de masques; si l'on venait à en trouver de suspects, la gente soignante, qui n'a pas une cervelle d'oiseau, saurait jeter à la poubelle tout masque suspect, d'elle-même. Mme Ladoucette criera tout simplement au docteur bien agité : " Nous ne sommes pas tous des animaux ! " Notre bon docteur Bonbon-Fesses remue ciel et terre, c'est le divin Messie des cocotiers. Alleluia !



L'affaire aurait été close et bien close, sous un doux zéphir, à peine perceptible. Et sans mort d'homme. Seulement notre apôtre, le turbulent Mamias des cocotiers, notre soi-disant sauveur de l'humanité, a soulevé un ouragan d'une violence inouïe. Oui, un doux zéphyr sous les cocotiers ! Comme Gargantua, je ne sais si je dois pleurer comme une vache ou rire comme un veau - "... ce disant pleurait comme une vache, mais tout soudain riait comme un veau".