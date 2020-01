Michel Noël, l'ancien président de l'association Grand Raid, est mort

Le 22/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 863

Le Grand Raid vient de perdre l'une de ses figures. Michel Noël, l'ancien président de l'association Grand Raid, est mort ce dimanche à Mayotte. Michel Noël y a exercé sa profession de médecin durant plus de vingt ans, après avoir exercé à La Réunion en qualité de médecin du sport.



C'est après sa première participation au Grand Raid que Michel Noël consacra du temps et de l'énergie à l’association dont il occupa le poste de président de 1996 à 1997. "Il fût l’élément fédérateur à un moment charnière pour le Grand Raid", réagit Robert Chicaud, l'actuel président, dans un hommage rendu à celui qui a "montré la marche à suivre" : ""En un mot, il fut un précurseur dans le domaine du trail et nous a proposé des objectifs à réaliser".



Michel Noël s'était ensuite retiré pour s’installer à Mayotte, où il exerça la médecine de 1998 à 2018, avant de regagner la métropole auprès de ses enfants, atteint d’une grave maladie, pour enfin revenir à Mayotte où il a perdu la vie.