Midi: enfin des averses sur l'intérieur de la Réunion, temps plus sec à Maurice et venteux à Rodrigues (VIDEO)

A 11heures la station Météo France de Grand Coude rapportait presque 22mm en 3heures et celle de Boug Murât presque 4mm. Enfin un peu de pluie après cette chaleur presque suffocante de ces derniers jours.2019 Mars 06 12h45 Mascareignesdes averses observées à sur les hauts du sud de la Réunion ce matin vers Grand Coude et la Plaine des Cafres. L'instabilité augmente d'ailleurs sur l'intérieur avec de bonnes averses possibles sur les hauts du nord du nord ouest cet après midi. Localement ces averses peuvent prendre un caractère orageux. Sur l'ouest il fait toujours chaud on note 33°C sous abri à la Saline à midi.2: temps sec à Maurice et venteux à Rodrigues.3: cette nuit : temps calme sur Maurice avec malgré tout des passages d'averses possibles sur le sud est et l'est de la Réunion et aussi des averses passagères possibles sur Rodrigues notamment sur l'intérieur.4: le temps pourrait devenir plus humide et plus instable ces prochains jours sur les Iles Soeurs. A confirmer.Sur ce je vous souhaite un excellent après midi. Prudence sur les routes!Cheers,Patrick Hoareau.