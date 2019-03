Midi: point sur le ciel des Mascareignes et sur HALEH(17S) classé à présent cyclone tropical intense par le JTWC, (VIDEO)

Le 04/03/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 122

Il fait chaud et relativement sec pour la saison

Bonjour et bon appétit la Réunion et les Ziles!

le cyclone HALEH(17S) classé à présent cyclone tropical intense à 10heures

L' Océan Indien par le satellite géostationnaire russe à 11h30.2019 MAR 04 12h15 Mascareignesou vous trouverez des photos satellite en haute résolution et des cartes mises à jour, je fais le point sur le ciel des Mascareignes ce matin et cet après midi. Il fait chaud et comme prévu rien ne change à ce niveau alors que le temps reste assez sec pour la saison.2: point surce matin par le Joint Typhoon Warning Center(JTWC). A 10heures il était positionné à 1025km à l'est nord-est de Rodrigues et à plus de 1600km de Maurice.3: jolie photo du satellite Terra qui a capturé les Iles Soeurs ce matin à 10h30 et qui a détecté l'éruption du Piton de la Fournaise.Sur ce je vous souhaite une superbe de journée de Lundi, fériée à Maurice notamment.Bon après midi et à plus tard.Prudence sur les routes.Cheers,Patrick Hoareau.