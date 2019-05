Migrants: Les 3 marins indonésiens condamnés à de la prison ferme et interdiction de territoire

Commentaires (17)

1. Jp POPAUL54 le 15/05/2019 17:08

Mais où donc vont ils purger leurs peines ? Et comment vont ils rentrer chez eux ?

2. Garde à vous le 15/05/2019 17:29

Avec un bracelet au frais de la princesse, il serait plus simple de les renvoyer chez eux, indonesie c est pas la même mentalité que la réunion, 12 mois c est vacance... 😄

3. Joseph le 15/05/2019 17:38

"Prison ferme et interdiction de territoire"



Euh, suis-je bête, mais où vont-ils purger leur peine de prison, s'ils sont interdits de territoire ???

4. Houlaoup le 15/05/2019 18:07

Quel pays de M...e ! Faudrait les renvoyer chez eux un point c'est tout ! Qui va payer leurs frais de prison pendant tout ce temps ? Vous et moi ! Décidément, avec les fameux droits de l'homme, on nous l'enfonce un peu plus à chaque occasion ! Vive M

5. Choupette le 15/05/2019 18:36

Donc, ces migrants ont fait du bateau-stop ? Et comment sont-ils arrivés là ou ces (...) les ont embarqués ?



Y aurait-il des rafiots-fantômes qui voguent sur l'océan indien ?



1.Posté par Jp POPAUL54



" ... comment vont ils rentrer chez eux ?"



A dos de requin.

6. Martine et le journal officiel le 15/05/2019 18:46

D''après un décret paru au JO la semaine dernière l''action de l''État en mer se durcit ....



les élections approchent ! faut récupérer les idées des concurrents à la REM



7. klod le 15/05/2019 19:48

le Figaro ( journal de droite, s'il en est , mais au combien intéressant !) : "Forts de leurs succès aux scrutins nationaux, les partis populistes rêvent de transformer l’essai aux européennes. Pour cela, ils bénéficient d’un allié de poids: les réseaux sociaux"



les commentaires précédant en sont un bon exemple .........................



à "méditer" comme dit l'"autre" ................



des commentaires des "deux trois certains" ci dessus , c'est pas gagné pour "l'amour de l'Humanité" , mais bon , rien de nouveau ,avec les mêmes "deux trois certains" depuis si longtemps .





en l'an di grace 290 546 , comme disent les mêmes "deux trois certains" .................................Lord mercy.

8. st paulois le 15/05/2019 19:58

Gout à nou.

Va freine un peu zot l'envie de venir ici.

Par compte l'avocate la su antenne à soir té pa bon dit tout avec les questions de Yolande.

Son client i sa va fé appel car la oblige a li amène bande na ici.

Seulement li la oubli dit combien l'argent li la gagné.

Do moun vilain nana enkor , mais couillon na pi.

9. Ti Tangue Zilé zone le 15/05/2019 20:23

Foutez moi ces trois lascars dans un navire et retour en Indonesie ...fout la geôle plutôt les trois gratels qui ont fracassés Carl Lewis

10. Lila le 15/05/2019 21:31

Je suis bête comme post 3 : prison à Domenjod mais interdiction de territoire ????

11. MôveLang le 15/05/2019 21:37

Ne vous inquiétez pas, il feront leur séjour au club Domenjod,tout gratis, malheureusement pour eux, ce séjour sera écourté pour bonne conduite, ensuite, on leur offrira le billet retour en première, mais, je ne vois pas les millions d''euros d''amende

12. Verdun le vrai français le 15/05/2019 22:45

@ Choupette



Excellent ! J'avoue j'ai ri.

13. TICOQ le 15/05/2019 22:56

Au Sri-Lanka ils auraient été condamnés à 10 ans de prison, point barre. Notre zistiss en a décidé autrement.

14. Dignité le 16/05/2019 08:02

Il faut espérer que cette décision fera réfléchir les responsables de cette filière migratoire dont la nature mafieuse est évidente.

Je n'en suis pas cependant convaincu car la misère qui prévaut dans les pays en cause poussera d'autres personnes à se porter candidates pour acheminer sur nos rivages d'autres migrants.



Que risquent-elles? Un an de prison dans le pays de destination et en contre-partie une forte somme d'argent sur leur compte en banque pour nourrir leur famille pendant un temps long.



Mais mieux vaut ça qu'un retour dans le pays avec un simple avertissement.



Enfin, pour ma curiosité personnelle quelqu'un pourrait-il me dire qui prend en charge les honoraires des avocats qui défendent ces délinquants?

15. Taloche le 16/05/2019 08:55

Dans tous les cas c''est parti pour que l''état français paye. .Prison ? C''est nous qui payons. Expulsion ? C''est nous qui payons. Avocat ? C''est nous qui.payons.Droit d''asile c''est encore nous. Le mieux qu''on les empeche d''acoster. Mais hélas !

16. Zarin le 16/05/2019 10:35

"Sortez couverts" !!!