Migrants Sri-Lankais : "Plusieurs bateaux ont chaviré en tentant de rejoindre La Réunion"

Le 15/02/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 5647

Alors qu’elles s’apprêtaient à quitter le pays, une vingtaine de personnes ont été arrêtées au Sri Lanka, ainsi que deux passeurs présumés. L’enquête sur ce trafic d’êtres humains se poursuit, alors que ces derniers mois plusieurs bateaux Sri-Lankais auraient chaviré en tentant de rejoindre notre île, comme l’indiquent les autorités Sri-Lankaises.

Combien d’hommes, de femmes, et d’enfants Sri-Lankais ont perdu la vie au milieu de l’océan Indien, alors qu’ils tentaient désespérément de rejoindre les côtes réunionnaises ? Les autorités Sri-Lankaises ne le précisent pas, mais elles ont indiqué au Daily News que "plusieurs bateaux ont chaviré durant la traversée".



Alors que les 64 demandeurs d’asile renvoyés de La Réunion venaient d’atterrir dans leur pays d’origine hier, 21 autres personnes, prêtes à quitter le pays, ont été arrêtées ce jeudi au Sri Lanka. Deux hommes, soupçonnés d’être les passeurs à l’origine de ce futur voyage, ont également été arrêtés par la police, ainsi qu’un agent intermédiaire.



Le moteur aurait été changé avant le départ



Selon le Sundaytimes, le dernier bateau à avoir accosté à La Réunion, le "Prashansa" faisait l’objet d’une plainte pour vol. Son propriétaire a indiqué aux forces de l’ordre avoir loué le bateau à un équipage de pêcheurs, comme à son habitude, avec à son bord assez de nourriture pour tenir deux mois, et 10.000 litres de carburant. Ne voyant pas le chalutier revenir à bon port, l’homme a alerté les autorités.



La femme et les enfants du capitaine étaient également à bord du petit bateau de pêche. Avec l’équipage navigant, ils sont les seuls à ne pas avoir payé près de 5000 euros pour le voyage, contrairement aux 65 autres passagers. Le capitaine aurait par ailleurs fait changer le moteur de l’embarcation avant le grand départ.



Le département des pêcheries et des ressources aquatiques du Sri-Lanka a indiqué à First News que les candidats au voyage avaient été leurrés sur la promesse d’un titre de séjour une fois arrivés à La Réunion.



L’enquête se poursuit au Sri Lanka où les autorités tentent d'arrêter les organisateurs de ces départs.