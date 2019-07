Milit’Activ’ 974 : 18ème jour de grève de la faim

Le 31/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 312

Le porte-parole de l’association de protection animale poursuit son tour de l’île à la rencontre des élus locaux. C’est dans le sud-ouest que Francis Kubezyk milite désormais contre l’errance et la maltraitance animale. Il a notamment été reçu par le maire de Saint-Leu.

"Nos échanges nous ont permis d’obtenir un consensus : nous sommes dans une impasse que seul un engagement commun de l’État, des pouvoirs publics, des intercommunalités et des communes pourraient nous sortir" indique dans un communiqué le porte-parole de l’association Milit’Activ’974, après avoir rencontré Bruno Domen, le maire de Saint-Leu.



Ce militant de la cause animale entame son 18ème jour de grève de la faim. Une mobilisation qui a commencé devant la préfecture et se poursuit désormais dans le sud-ouest de l’île.



Francis Kubezyk vient ainsi à la rencontre des élus locaux pour sensibiliser les pouvoirs publics à la lutte contre l’errance et la maltraitance animale sur notre territoire.



"Monsieur le maire a fait un parallèle entre la gestion des déchets et la gestion de l'errance animale, qui sont des sujets qui doivent être traités de toute urgence, sans quoi la Réunion finira par devenir une poubelle..." indique-t-il dans un communiqué.



Les deux hommes semblent s’être mis d’accord pour dire que l’État doit prendre position fermement pour assurer une mobilisation des pouvoirs publics et l’application des lois.



Francis Kubezyk doit également rencontrer les maires de Trois Bassins et de l’Étang-Salé ce mercredi.