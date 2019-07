Milit’Activ’974 : 8ème jour de grève de la faim, la préfecture veut organiser une réunion

Le 20/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 546

Le porte-parole de l’association est plus déterminé que jamais. Mobilisé depuis samedi dernier devant la préfecture, Francis ne compte pas bouger tant que des engagements ne seront pas pris pour mettre fin à l’errance et la maltraitance animale. Hier soir il s’est entretenu avec la directrice de cabinet du préfet, qui a évoqué l’organisation d’une réunion. Un kabar en soutien à Milit’activ’974 est prévu ce soir.

"Nous n'avons jamais était aussi déterminé qu'aujourd'hui" indique Francis Kuberzyk, qui entame aujourd’hui son 8ème jour de grève de la faim.



S’il explique être tout de même un peu fatigué, rien de surprenant, une infirmière a proposé de l’examiner aujourd’hui.



Et sa mobilisation pourrait bien porter ses fruits : la directrice de cabinet du préfet est venue à sa rencontre hier soir pour lui annoncer l’organisation d’une réunion en présence du préfet, de la DAAF et des associations de protection animale.



L’objectif serait de faire un état des lieux sur l’errance animale, en partageant les différents points de vue. Une étude avait déjà été lancée en 2017 par la préfecture, et faisait alors état de plus de 40.000 chiens errants.



"J'ai donné mon accord de principe, en leur précisant que le "temps administratif" ne correspondrait pas à mes impératifs, car une grève de la faim ne peut pas durer 6 mois...



Nous demanderons de notre côté à être représenté par un avocat spécialiste de la cause animale, d'un vétérinaire de notre choix, et d'au moins 4 militants de Milit.activ.974" indique le porte-parole.



L’association organise également un Kabar en soutien de "Milit’Activ’974 en grève de la faim" ce samedi soir, dans le square Labourdonnais. Plusieurs musiciens viendront rythmer la soirée.



"Nous avons prévu de nouvelles actions chocs la semaine prochaine, pour continuer de mobiliser."