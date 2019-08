Milit'Activ' fait barrage à l'entrée de nouveaux chiens, la police arrive

9. Max le 13/08/2019 15:58



Les gens qui croient que l'euthanasie est plus efficace que la stérilisation me font penser à quelqu'un dont la salle de bain est inondée et qui sort les seaux et les serpillières mais qui laisse les robinets grands ouverts.

Quand on lui fait remarquer qu'il y a toujours plus d'eau et qu'il faudrait penser à fermer les robinets il répond qu'il faut d'abord acheter des seaux plus grands et davantage de serpillières !